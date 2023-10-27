Израиль назвал "антисемитской" позицию Amnesty International по Газе

В заложниках у ХАМАС остаются более 200 израильтян и граждан других стран, из них не менее 30 детей в возрасте от 9 месяцев до 16 лет. Представитель делегации ХАМАС, приехавшей 26 октября в Москву Абу Хамид заявил, что переговоры об их освобождении невозможны до прекращения огня. Он также сообщил, что местонахождение многих заложников неизвестно, поскольку в атаке 7 октября участвовали "десятки боевиков различных палестинских группировок". Тем не менее, он считает, что уже не менее 50 заложников могли погибнуть в результате израильских обстрелов сектора Газа.