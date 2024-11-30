Израиль нанес удар по объектам „Хезболлах“ в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль сохраняет „свое право действовать против любой угрозы своей безопасности“ и „свободу в обеспечении“ соглашения о прекращении огня с „Хезболлах“. На фоне заключения сделки израильский премьер также пообещал, что Израиль возобновит боевые действия в Ливане, если „Хезболлах“ вооружится или восстановит свою инфраструктуру рядом с границей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.