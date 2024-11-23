Израиль нанес удар по Бейруту. 15 человек погибли

Израиль продолжает наступление на поддерживаемую Ираном группировку „Хезболла“. Целью субботних ударов мог стать глава службы внешней безопасности группировки.
По информации Национального агентства новостей Ливана, по центральному району Баста в Бейруте было выпущено не менее пяти ракет.
Использованные вооружения были рассчитаны в том числе на уничтожение бункеров, и на месте удара остался глубокий кратер, сообщает агентство.
„Удар был настолько мощным, что казалось, будто здание вот-вот упадет нам на головы“, — рассказал агентству AFP 60-летний Самир, живущий в здании напротив разрушенного.
Удар произошел в районе четырех часов утра по местному времени.
По словам Самира, он выбежал из дома вместе с женой и двумя детьми: „Мы увидели двух мертвых людей, лежащих на земле... Дети начали плакать, а их мать плакала еще сильнее“.
Об атаке израильские военные заранее не предупреждали и не призывали жителей эвакуироваться. Ранее подобные удары, которые Израиль наносил без предупреждения за пределами районов, в которых сосредоточены боевики „Хезболлы“, были нацелены на высокопоставленных членов группировки.
Погиб ли кто-то из них в этот раз, пока не известно. Израильские официальные лица пока не комментировали произошедшее.
Спасательные службы продолжают расчищать завалы на месте удара, поэтому не исключено, что число погибших будет расти. Ливанский минздрав заявил, что для идентификации жертв будут использоваться тесты ДНК.
Ночной удар стал уже четвертой по счету атакой Израиля на центр Бейрута за эту неделю. Уже после этого ракетного удара израильские силы продолжили наносить удары по южным окрестностям Бейрута, которые считаются оплотом „Хезболлы“. В этом случае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отдала приказ об эвакуации жителям южного Бейрута, которые, по утверждению израильской стороны, находились „рядом с объектами „Хезболлы“.
Военные действия между Израилем и „Хезболлой“ начались после того, как группировка начала обстреливать ракетами север Израиля в поддержку палестинцев 8 октября 2023 года, на следующий день после смертоносного нападения ее союзника ХАМАС на юг Израиля.
Конфронтация вышла на новый уровень 30 сентября, когда Израиль вторгся в южный Ливан, чтобы уничтожить оружие и инфраструктуру „Хезболлы“ в ходе, как их назвали израильские военные, „ограниченных, локализованных, целенаправленных рейдов“.
За последние месяцы Израиль убил сразу несколько видных командиров шиитской группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу.
По данным ливанского Минздрава, с октября 2023 года в результате конфликта между Израилем и „Хезболлой“ погибли по меньшей мере 3645 ливанцев, причем большая часть смертей приходится на сентябрь 2024 года.