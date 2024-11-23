Израиль нанес удар по Бейруту. 15 человек погибли

По словам Самира, он выбежал из дома вместе с женой и двумя детьми: „Мы увидели двух мертвых людей, лежащих на земле... Дети начали плакать, а их мать плакала еще сильнее“.

„Удар был настолько мощным, что казалось, будто здание вот-вот упадет нам на головы“, — рассказал агентству AFP 60-летний Самир, живущий в здании напротив разрушенного.

Использованные вооружения были рассчитаны в том числе на уничтожение бункеров, и на месте удара остался глубокий кратер, сообщает агентство.

По информации Национального агентства новостей Ливана, по центральному району Баста в Бейруте было выпущено не менее пяти ракет.

Об атаке израильские военные заранее не предупреждали и не призывали жителей эвакуироваться. Ранее подобные удары, которые Израиль наносил без предупреждения за пределами районов, в которых сосредоточены боевики „Хезболлы“, были нацелены на высокопоставленных членов группировки.

Погиб ли кто-то из них в этот раз, пока не известно. Израильские официальные лица пока не комментировали произошедшее.

Спасательные службы продолжают расчищать завалы на месте удара, поэтому не исключено, что число погибших будет расти. Ливанский минздрав заявил, что для идентификации жертв будут использоваться тесты ДНК.