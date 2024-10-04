Израиль нанес очередную серию воздушных ударов по Бейруту

„В ходе совместной контртеррористической операции ЦАХАЛ и (секретной службой Израиля.- Ред.) ISA ВВС Израиля нанесли базирующийся на разведывательной информации ISA авиаудар по цели в Тулькарме и уничтожили террориста Захи Ясера Абд ар-Разака Уфи - главу террористической ячейки в Тулькарме“, - отчиталась Армия обороны Израиля в Telegram .

По данным ЦАХАЛ, Уфи планировал теракт с подрывом автомобиля в районе еврейского поселения Атерет, намеченный на 2 сентября. Он также „обеспечивал оружием ряд террористов в этом регионе и организовывал множество других атак на населенные пункты Иудеи и Самарии, а также в израильском тылу“. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что Уфи намеревался осуществить террористическую атаку в ближайшее время.