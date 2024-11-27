Израиль и "Хезболлах" договорились о прекращении огня

Позднее Израиль не раз заявлял об убийствах преемников Насраллы и ряда других высокопоставленных офицеров „Хезболлах“ в ходе дальнейших авиаударов. Минздрав Ливана при этом сообщил о 1974 убитых гражданах и около 9384 раненых в ходе обстрелов ЦАХАЛ только за первые десять дней с начала боевых действий.

Эскалация конфликта между Израилем и „Хезболлах“ произошла на фоне того, что ливанские радикалы поддержали масштабную атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль, произошедшую 7 октября 2023 года. На фоне этих событий и начала ответной военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа группировка „Хезболлах“ стала регулярно обстреливать Израиль со стороны Ливана. Одну из последних крупных подобных атак „Хезболлах“ произвела 24 ноября. Согласно заявлению ЦАХАЛ, с территории Ливана ракет в тот день было запущено около 250 ракет.