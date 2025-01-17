Израиль и ХАМАС подписали сделку о перемирии в секторе Газа

Условия сделки по версии Axios

По данным Axios, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и мужчин моложе 50 лет, которые ранены или больны. Их будут освобождать постепенно, начиная с первого дня шестинедельного прекращения огня.

За это время Армия обороны Израиля должна отступить в буферную зону в секторе Газа вдоль границы с еврейским государством, оставить коридор Нецарим, разрезающий сектор пополам, а также большую часть Филадельфийского коридора на границе сектора с Египтом. Палестинцам будет разрешено вернуться в северную часть сектора Газа пешком без каких-либо проверок. Машины будут проверять катарские и египетские чиновники, чтобы убедиться, что в них нет тяжелого вооружения.