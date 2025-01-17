Израиль и ХАМАС подписали сделку о перемирии в секторе Газа

В столице Катара Дохе подписана окончательная версия сосглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом в ночь на пятницу, 17 января, сообщили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее, вечером в четврег, информацию об этом со ссылкой на источники опубликовал американский портал Axios. Представители США и Катара также подставили подписи под соглашением о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
Гаранты сделки - США, Катар и Египет
По данным Axios, окончательная версия соглашения между Израилем и террористической группировкой ХАМАС утверждена в четверг в Дохе. Подписи под документом поставили переговорщики от Израиля, ХАМАС, США и Катара. Со стороны Вашингтона документ подписал дипломат Бретт Макгерк. Гарантом сделки, помимо Катара и США, также стал Египет, пишет Axios.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространил сообщение о сделке в ночь на 17 сентября. „Нетаньяху проинформирован переговорной группой о том, что достигнуты соглашения по сделке об освобождении заложников“, - цитирует заявление агентство AFP. Уже ведется подготовка к приему освобожденных заложников, добавили в офисе премьер-министра. Как пишет агентство AP, заявление офиса Нетаньяху, по-видимому, означает, что власти Израиля одобрят соглашение, несмотря на противоречия внутри правящей коалиции.
В офисе премьера сообщили, что уже в пятницу Военно-политический кабинет Израиля „соберется, чтобы одобрить сделку“. Затем ее должно утвердить правительство полного состава. В команде Нетаньяху не назвали точного срока, когда соберется кабмин. По данным AFP, соглашение подразумевает, что прекращение огня начнет действовать с воскресенья, 19 января. Axios пишет со ссылкой на помощника Нетаньяху, что этот срок сдвигается на понедельник, 20 января.
Условия сделки по версии Axios
По данным Axios, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и мужчин моложе 50 лет, которые ранены или больны. Их будут освобождать постепенно, начиная с первого дня шестинедельного прекращения огня.
За это время Армия обороны Израиля должна отступить в буферную зону в секторе Газа вдоль границы с еврейским государством, оставить коридор Нецарим, разрезающий сектор пополам, а также большую часть Филадельфийского коридора на границе сектора с Египтом. Палестинцам будет разрешено вернуться в северную часть сектора Газа пешком без каких-либо проверок. Машины будут проверять катарские и египетские чиновники, чтобы убедиться, что в них нет тяжелого вооружения.
В обмен из тюрем Израиля будут освобождены более 700 палестинских заключенных, в том числе около 275 осужденных по обвинению в убийстве израильтян и отбывающих пожизненное заключение. Дополнительно освободят еще 1000 палестинцев из Газы, задержанных Армией обороны Израиля во время операции в секторе.
На 16-й день прекращения огня Израиль и ХАМАС начнут переговоры о втором этапе соглашения, который, как предполагается, будет включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских сил из Газы, резюмирует Axios.