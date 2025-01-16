Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Правительство Израиля пока не согласовало условия соглашения. Источник Reuters сообщил, что голосование ожидается в четверг и большинство министров настроено поддержать соглашение. В среду стало известно, что министр иностранных дел Гидеон Саар прервал зарубежный визит и экстренно возвращается на родину.

По словам аль-Тани, прекращение огня вступит в силу в воскресенье 19 января — при условии, что на него согласится правительство Израиля. Точное время начала прекращения огня еще не определено, сообщил он.

Сообщается, что договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля.

Катар выступил в роли одного из главных посредников в переговорах и предоставил свою территорию для непрямых встреч сторон.

Премьер Катара сообщил, что ХАМАС, со своей стороны, во время этой первой фазы освободит 33 человека из числа удерживаемых им заложников. Общее число заложников, остающихся в руках боевиков ХАМАС и его союзников, Израиль оценивал в 94 человека, при этом 34 из них, скорее всего, мертвы.

В этот период израильские войска должны будут постепенно выйти из сектора Газа, и на территорию будут ежедневно допускаться по несколько сотен грузовиков с гуманитарной помощью.

Анонимные источники информационных агентств незадолго до официального объявления рассказывали, что первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель — 42 дня.

Источник Би-би-си в ХАМАС ранее подтвердил, что группировка одобрила условия соглашения. Его детали пока полностью не раскрываются.

„Это [заключение сделки] результат не только чрезвычайного давления, которое испытывал ХАМАС, и изменений в региональном уравнении после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но также и упорной и кропотливой американской дипломатии. Моя дипломатия никогда не прекращала своих усилий, чтобы добиться такого результата“, — заявил Байден.

В заявлении Красного Креста говорится, что этот процесс будет сопряжен с рядом трудностей, но каких именно - не уточняется.

Сообщается, что президент Израиля Ицхак Герцог уже провел встречу с главой Международного Красного Креста Марьяной Сполярич, в ходе которой, судя по обрывочным сообщениям офиса президента, обсуждались технические детали транспортировки заложников.

И, наконец, третий этап переговоров будет посвящен возвращению оставшихся заложников в Израиль обсуждению плана по реконструкции сектора Газа.

На втором этапе Израиль и ХАМАС обсудят шаги для полного окончания войны, заявил президент США. Эта фаза, по его словам, должна продлиться шесть недель, но если за этот срок договоренности не будут достигнуты, режим прекращения огня будет продлен.

План предполагает три этапа, первому из которых отвечает соглашение, заключенное в Катаре, — прекращение огня в Газе и возвращение израильских заложников.

По его словам, соглашение достигнуто в соответствии с его собственным планом, который он предложил в мае 2024 года и который был единогласно одобрен Совбезом ООН.

На протяжении почти полутора лет эти люди неустанно устраивали акции, требуя от правительства пойти на сделку с ХАМАС и вернуть заложников любой ценой.

В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома.

Многое еще предстоит сделать, но на данном этапе самое главное, что мирные палестинцы получат долгожданную гуманитарную помощь, а израильские заложники вернутся к своим семьям после 15 месяцев плена, сказал он.

По словам Джо Байдена, это были одни из самых тяжелых переговоров в его политической карьере.

Спустя несколько часов после того, как стало известно о сделке, Смотрич высказался о ней негативно. „Договоренность, которая будет представлена правительству, — плохая и опасная для безопасности Государства Израиль“, — цитирует заявление политика агентство AFP.

Наиболее непримиримыми противниками мирной сделки в правительстве Нетаньяху считаются два министра от ультраправых партий: Бецалель Смотрич, возглавляющий Министерство финансов, и Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности.

В офисе Биньямина Нетаньяху заявили, что в соглашении „все еще есть несколько нерешенных пунктов, которые необходимо решить“, но премьер надеется, что они будут окончательно согласованы в ближайшие часы.

Эта категория граждан тоже вышла на улицы в среду вечером и требует ответов от премьер-министра Нетаньяху.

Однако многие израильтяне считают сделку не полноценной, так как речь идет о возвращении лишь части заложников.

В другом посте Трамп написал, что „эпическое соглашение о прекращении огня удалось заключить только благодаря нашей исторической победе в ноябре“.

„У НАС ЕСТЬ СДЕЛКА РАДИ ЗАЛОЖНИКОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. — написал Трамп капслоком на своем сайте Truth Social . — ОНИ СКОРО БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ. СПАСИБО!“

„Эта сделка, — когда она будет подписана, одобрена и выполнена, — принесет с собой глубоко болезненные, тяжелые и ранящие моменты. Также она представит значительные вызовы. Это не простая ситуация — это один из самых больших вызовов, какие мы знали“, — сказал Герцог на пресс-конференции.

Переговоры о прекращении огня велись долгое время, но вернулись в активную фазу только в прошедшие выходные.

Израиль ответил на нападение военной кампанией в Газе. Она унесла жизни более чем 46 тыс. палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения территории.

Девяносто четыре человека до сих остаются в заложниках; в Израиле полагают, что только 60 из них все еще живы.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юге Израиля. Около 1200 человек погибли, 251 (среди них — граждане разных государств) были взяты в плен. Некоторых из них удалось освободить, тела некоторых других были найдены Армией обороны Израиля.

Он обещает, что его администрация продолжит стремиться к миру и заключать сделки во имя безопасности всех американцев и их союзников.

Израиль согласился продолжить перемирие, если ХАМАС будет освобождать по 10 заложников в день. 2 декабря переговоры зашли в тупик, и огонь возобновился; к тому времени на свободу вышли 110 заложников и 240 палестинцев.

Первая договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута через шесть недель после начала войны, 22 ноября 2023 года. Тогда стороны прекратили огонь на четыре дня. 50 израильтян были обменяны на 150 палестинцев, находившихся в тюрьмах Израиля.

Предыдущие попытки договориться о перемирии не привели к успеху из-за того, что ХАМАС требовал полного прекращения огня, а не временного перемирия, а Израиль настаивал на полном уничтожении группировки как военной и политической силы.

В конце мая администрация президента США Джо Байдена предложила очередной вариант мирного плана, на этот раз — состоящий из трех этапов. В Вашингтоне уверяли, что Израиль согласился с этим планом, сохранив при этом цель уничтожения ХАМАС. Группировка, получившая предложение через посредников в Катаре, оценили план Байдена „позитивно“. ООН также поддержала этот план.

В конце апреля — начале мая в Каире прошел новый этап переговоров. 6 мая руководство ХАМАС заявило о готовности принять условия соглашения, передав инициативу обратно Израилю. Однако и эти переговоры зашли в тупик , когда израильские власти активизировали военные действия на юге сектора Газа, в том числе у города Рафах, в котором укрывались десятки тысяч мирных жителей.

Тем временем в Совете безопасности ООН США трижды заблокировали резолюцию о прекращении огня; документ удалось принять только в конце марта 2024 года, когда США не стали накладывать вето, а воздержались от голосования.

В начале июля ХАМАС, как сообщили в Израиле, передал переговорщикам свои замечания к это плану. К середине месяца и этот этап переговоров зашел в тупик.

Следующие сообщения о возможном возобновлении переговоров появились в августе, уже после того, как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Представители ХАМАС на встречу в Катаре не приехали. Переговоры вновь зашли в тупик.