Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии

Правительство Израиля после нескольких часов обсуждения в ночь на среду, 22 ноября, одобрило соглашение с ХАМАС, предусматривающее освобождение части удерживаемых боевиками в секторе Газа израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий на несколько дней.

"Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В нем отмечается, что перемирие может быть продлено дольше первоначально установленного четырехдневного срока: для каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться "еще один день затишья".