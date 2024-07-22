Израиль готовится начать операцию в гуманитарной зоне сектора Газа. ЦАХАЛ заявляет, что там окопался ХАМАС

Гуманитарная зона была обозначена ЦАХАЛ в самом начале израильской операции в ответ на нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года: там не велись боевые действия и предоставлялась гуманитарная помощь. Палестинцам, проживающим в северной части сектора, предлагалось эвакуироваться в эту зону.

Сейчас, судя по всему, ЦАХАЛ готов перейти к наземной фазе операции в этом районе и просит мирное население покинуть опасную зону.

Независимо подтвердить эти данные невозможно. Израиль утверждает, что удары были нацелены на части военизированного крыла ХАМАС.

За последние две недели Израиль уже нанес несколько воздушных ударов по этому району, в результате которых, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, погибли в общей сложности 90 мирных палестинцев.

Палестинские медики призывают жителей сдать кровь в больнице Нассера на западе Хан-Юниса, необходимой для лечения большого количества доставленных туда раненых.

По словам министерства здравоохранения Газы, вскоре после объявления об эвакуации последовал израильский удар по пригородам Хан-Юниса, в результате которого погибли 14 человек, включая шестерых детей и четырех женщин.

В понедельник Израиль объявил, что границы гуманитарной зоны сужены до района Аль-Маваси, и населению следует эвакуироваться в этом направлении.

Однако сейчас, по словам израильских военных, в пригородах Хан-Юниса, который входил в безопасную зону, закрепились боевики ХАМАС и ведут оттуда ракетные и артиллерийские обстрелы по силам ЦАХАЛ.

Хан-Юнис – второй по величине город в секторе Газа. В начале израильской военной операции тысячи жителей северных районов сектора эвакуировались на юг, в том числе в Хан-Юнис. В мае этого года, когда боевые действия переместились в район Рафаха на самом юге, город принял еще десятки тысячи человек.

Теперь всем им предписано сняться с места и двинуться вдоль побережья города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора.

ООН предупреждает, что этот район уже и так переполнен. Люди живут во временных палаточных лагерях без базовых условий.