2024.08.01 15:34

Израиль: глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф убит в секторе Газа

 
BBC Russian
Izraelis skelbia nukovęs Mohammedą Deifą
Izraelis skelbia nukovęs Mohammedą Deifą
ФОТО: AFP / Scanpix ir stopkadras

Израильские военные подтвердили, что глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф был убит в результате израильского авиаудара в секторе Газа 13 июля. Дейф - одна из главных целей для израильских военных. Устранить одного из лидеров радикальной группировки Израиль пытается несколько лет. ХАМАС пока не прокомментировал сообщения Армии обороны Израиля.

Дейфа называют одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был переправлен в Газу в качестве заложников.

Это привело к крупной израильской военной операции в секторе Газа, в результате которой, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, погибло более 38 700 палестинцев.

Заявление Израиля последовало за убийством политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране, и высокопоставленного командира „Хезболлы“ Фуада Шукра, убитого в результате израильского авиаудара по Бейруту.

„Боец с девятью жизнями“

Дейф имеет почти мифический статус в секторе Газа после того, как сбежал из плена и пережил семь покушений, в том числе одно в 2002 году, когда он потерял глаз.

„Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммед Дейф был уничтожен в результате удара“, — говорится в заявлении военных, распространенном в четверг.

Тогда в результате удара по обозначенному гуманитарному району Аль-Маваси возле Хан-Юниса пострадали 300 человек и погибли 90 человек (по данным контролируемого ХАМАС Минздрава Газы). Тогда же был убит Рафа Салама, командир ХАМАС в Хан-Юнисе.

О том, что главной целью того удара был Дейф, сообщалось ранее, однако до сих пор Израиль не подтверждал, что тот действительно погиб. Движение ХАМАС утверждало, что ему удалось выжить.

Израиль обвиняет Дейфа в планировании и руководстве взрывами автобусов, в результате которых в 1996 году погибли десятки израильтян, а также в причастности к захвату и убийству трех израильских солдат в середине 1990-х годов.

Настоящее имя Дейфа — Мохаммед Диаб аль-Масри (также известный как Абу Халед или Аль-Дейф). Он возглавлял военизированное крыло ХАМАС, бригады „Изз ад-Дин аль-Кассам“.

Палестинцы называют его „мозгом“ ХАМАС, израильтянам он известен как „Глашатай смерти“ или „Боец с девятью жизнями“.

Многое из того, что мы знаем о Дейфе, почерпнуто из сообщений израильских и палестинских СМИ.

В них говорится, что Дейф родился в лагере беженцев в Хан-Юнисе в Газе в 1965 году, когда территория была оккупирована Египтом.

Существуют лишь три известных израильтянам изображения Дейфа: одно фото было сделано много лет назад, когда он был еще очень молод, на другом его лицо скрывает маска, на третьем — и вовсе видна одна его тень.

„Он считается особенно жестким представителем ХАМАС“, — говорит аналитик по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Мэтью Левитт, бывший советник по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте США.

Как лидеру, Дейфу приписывают разработку фирменного оружия ХАМАС — ракеты „Кассам“ — и туннелей под Газой, по которым боевики ХАМАС проникали на израильскую территорию в обход блокпостов. Считается, что именно в этих туннелях Дейф проводит большую часть времени, скрываясь от израильских военных и руководя операциями ХАМАС.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии