2024.08.30 21:44

Издателя „Медузы“ Тимченко и профессора „Свободного университета“ Лукьянову объявили в РФ „иноагентами“

 
Meduza.io
rus.DELFI.lv
Галина Тимченко
Галина Тимченко
ФОТО: AP/Scanpix

Министерство юстиции РФ объявило „иностранными агентами“ издателя „Медузы“ Галину Тимченко и профессора „Свободного университета“ Елену Лукьянову. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ 30 августа.

В заявлении ведомства говорится, что Тимченко участвовала в создании сообщений и материалов „иностранных агентов“, выступала против российского вторжения войск РФ в Украину, а также, как утверждается, „распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике“, а также „недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ“.

Минюст РФ также включил в реестр „иноагентов“ юриста, профессора „Свободного университета“ Елену Лукьянову, которая входит в Антивоенный комитет России.

Кроме того, в реестр попали некоммерческая организация „Гражданская инициатива против экологической преступности“ и объединение „Коалиция Новосибирск 2020“, участников которого объявили „иноагентами“ ранее.

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