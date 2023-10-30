Из-за урагана в Мексике погибли 48 человек – его не смогли предсказать

Шторм оставил без электричества почти 900 тысяч человек, повредил более 270 тысяч домов и около 600 отелей, разрушил объекты инфраструктуры. Только страховой ущерб оценивается в 15 миллиардов долларов. Электричество обещают восстановить ко вторнику, а горожанам, чьи дома не были застрахованы, – выдать дешёвые кредиты.

Жители Акапулько обвиняют правительство в недостаточной помощи. После урагана в городе стало не хватать воды, еды и бензина – в Акапулько начались грабежи. Спустя несколько дней власти заявили, что направили в пострадавший регион порядка 17 тысяч военных для поддержания порядка и для помощи в распределении тонн продовольствия.