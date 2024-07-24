2024.07.24 15:39

Из-за приближения тайфуна "Гаеми" на Тайване закрываются школы и офисы

 
ELTA
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Из-за приближения тайфуна "Гаеми" на Тайване закрываются школы и офисы
Из-за приближения тайфуна "Гаеми" на Тайване закрываются школы и офисы
ФОТО: EPA-ELTADANIEL CENG | Epa - Elta

Поскольку тайфун „Гаеми“ приближается к Тайваню, местные власти приняли решение приостановить работу и занятия на большей части острова.

Об этом сообщило в среду Radio Taiwan.

Центральное метеорологическое управление (CWA) сообщило, что во вторник в 20.00 час. (по местному времени) „Гаеми“ находился примерно в 390 км к востоку от Элуанби и двигался на северо-запад со скоростью 16-19 км/ч. Этот тайфун с порывами ветра почти 155 км/ч представляет серьезную угрозу для региона.

CWA прогнозирует на Тайване ливни и сильный ветер. Власти предупредили о возможных оползнях и призвали местных жителей быть осторожными.

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