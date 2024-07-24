Из-за приближения тайфуна "Гаеми" на Тайване закрываются школы и офисы

Об этом сообщило в среду Radio Taiwan.
Центральное метеорологическое управление (CWA) сообщило, что во вторник в 20.00 час. (по местному времени) „Гаеми“ находился примерно в 390 км к востоку от Элуанби и двигался на северо-запад со скоростью 16-19 км/ч. Этот тайфун с порывами ветра почти 155 км/ч представляет серьезную угрозу для региона.
CWA прогнозирует на Тайване ливни и сильный ветер. Власти предупредили о возможных оползнях и призвали местных жителей быть осторожными.
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