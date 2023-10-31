Из-за действий Маска стоимость Twitter упала на 55 процентов

Капитализация компании X после покупки Илоном Маском упала на 55%. По оценке миллиардера, сейчас ее стоимость составляет 19 млрд долларов. Сам Маск приобрел соцсеть в конце октября 2022 года за 44 млрд. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило издание The Verge, у которого в распоряжении находятся внутренние документы компании.

Сотрудники X получили 30 октября акции компании исходя из ее новой оценки - по 45 долларов за акцию. В документах говорится, что "справедливая рыночная стоимость акций определяется советом директоров X", который Маск сформировал еще не полностью.

Х потеряла много пользователей и рекламодателей

В марте 2023 года Илон Маск заявлял, что капитализация X составляет 20 млрд долларов. Однако по оценке финансового холдинга Fidelity, который владеет акциями X, реальная стоимость компании составляла 15 млрд. Это на 65% меньше изначальной цены Twitter при покупке Маском.