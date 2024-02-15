Из-за атак в Украине пострадали люди. Под Курском загорелась нефтебаза

Ракетному обстрелу подверглись несколько областей Украины. Воздушную тревогу объявляли по всей стране. В Запорожье пострадали четыре человека. Повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и магазин.

Во Львове ранены три человека: двое получили резаные раны, ещё одного госпитализировали с гематомой. В домах выбило окна, повреждены припаркованные автомобили. Сообщается, что в Запорожье и Львове были поражены инфраструктурные объекты. Все ракеты, летевшие на Киев, как утверждается, удалось сбить средствами ПВО.

Воздушные силы Украины заявили, что им удалось сбить половину выпущенных Россией ракет – 13 из 26, в том числе баллистическую ракету "Искандер-М".

Ранее под Курском в результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительным данным, пострадавших нет. В атаке Старовойт обвинил Украину. Киев это не комментировал.