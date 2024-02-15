Из-за атак в Украине пострадали люди. Под Курском загорелась нефтебаза

 
Радио Свобода
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix
Утром 15 февраля в Украине из-за обстрелов пострадали семь человек, а в России в Курской области из-за атаки беспилотника в ночь на четверг загорелась нефтебаза.

Ракетному обстрелу подверглись несколько областей Украины. Воздушную тревогу объявляли по всей стране. В Запорожье пострадали четыре человека. Повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и магазин.

Во Львове ранены три человека: двое получили резаные раны, ещё одного госпитализировали с гематомой. В домах выбило окна, повреждены припаркованные автомобили. Сообщается, что в Запорожье и Львове были поражены инфраструктурные объекты. Все ракеты, летевшие на Киев, как утверждается, удалось сбить средствами ПВО.

Воздушные силы Украины заявили, что им удалось сбить половину выпущенных Россией ракет – 13 из 26, в том числе баллистическую ракету "Искандер-М".

Ранее под Курском в результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительным данным, пострадавших нет. В атаке Старовойт обвинил Украину. Киев это не комментировал.

"Три резервуара загорелись на нефтебазе под Курском после атаки украинского дрона, две цистерны частично разрушены", пишут РИА-Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее телеграм-канал "База" сообщал, что в результате атаки воспламенился резервуар объёмом сто тонн, а телеграм-канал "112" – что по нефтебазе ударили двумя беспилотниками.

Спустя десять часов после сообщения об атаке пожар всё ещё не потушен, но локализован. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники, сообщает Старовойт.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии