Из-за атак РФ в Украине - экстренные отключения света

На фоне массированных ударов России по энергообъектам Украины оператор „Укрэнерго“ проводит экстренные отключения электричества по всей стране. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook утром в четверг, 28 ноября.
„Опять энергетика находится под массированным ударом врага. Атаки на энергетические объекты происходят по всей Украине. Оператор системы передач НЭК „Укрэнерго“ срочно ввел экстренные отключения электроэнергии“, - говорится в его посте. Галущенко указал, что последствия российских атак будут уточняться, „как только будет позволять ситуация с безопасностью“.
Компания „Укрэнерго“ в Telegram проинформировала, что аварийные отключения энергии проводятся „в связи с оповещением о воздушной тревоге“.
Со своей стороны Воздушные силы ВСУ в течение утра 28 ноября неоднократно публиковали в Telegram предупреждения о ракетах, запущенных РФ в сторону различных регионов и городов Украины: Киева, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областей.
Ракетные удары РФ по Харькову
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил утром 28 ноября о ракетном обстреле одного из самых крупных районов города. Позже он уточнил, что „все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе“. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, по Киевскому району Харькова было нанесено три удара. Как Терехов, так и Синегубов указывают, что в результате этой атаки, по предварительным данным, жертв не было.
Атака РФ на Киев и другие города Украины
Между тем онлайн-издание „Украинская правда“ написало со ссылкой на своего столичного корреспондента, что утром 28 ноября взрывы прогремели в Киеве. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе средств ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях. За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете, которая двигалась в направлении столицы Украины с юго-востока.
„В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативной сводки уточняются“, - написал Попко позже.
Тем временем мэр Луцка Игорь Полищук сообщил в Telegram о взрывах в городе. По его словам, при атаке в части города произошли отключения электроэнергии.
О взрывах в городе сообщил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Онлайн-издание „Корреспондент.net“ указывает, что взрывы прогремели также в Одессе, Павлограде и Кропивницком.
Атаки БПЛА на регионы России
Со своей стороны Минобороны РФ отчиталось в Telegram о последствиях украинских атак с применением БПЛА на регионы России. „Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Брянской области, три - над территорией Республики Крым и два - над Ростовской областью“, - говорится в посте.
В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника во двор дома пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.