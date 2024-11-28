Из-за атак РФ в Украине - экстренные отключения света

Со своей стороны Воздушные силы ВСУ в течение утра 28 ноября неоднократно публиковали в Telegram предупреждения о ракетах, запущенных РФ в сторону различных регионов и городов Украины: Киева, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областей.

Ракетные удары РФ по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил утром 28 ноября о ракетном обстреле одного из самых крупных районов города. Позже он уточнил, что „все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе“. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, по Киевскому району Харькова было нанесено три удара. Как Терехов, так и Синегубов указывают, что в результате этой атаки, по предварительным данным, жертв не было.