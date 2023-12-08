Из Украины в Польшу отправили первую партию грузовиков – поездом, в обход блокады

В составе контрейлерного поезда, который двинулся в Польшу по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша) – 23 платформы, на которые загрузили 13 тягачей с полуприцепами, а водителей повезли через границу автобусом.

"Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов. Сейчас еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, и специалисты уже работают над ускорением процесса. Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении", – отметили в "Укрзализныце".

Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге.

В "Укрзализныце" добавили, что теперь открыта возможность заказывать такую перевозку грузовиков, из Украины в Польшу – через филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", а в обратном направлении – через UZ Cargo Poland.