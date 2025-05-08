Из трубы Сикстинской капеллы вновь пошел черный дым. Новое голосование по кандидатуре папы Римского не принесло результата

Утром на площади уже собрались сотни верующих и просто любопытствующих, ожидая избрания нового главы Римско-католической церкви.

Обычно новый понтифик появляется на балконе, выходящем на площадь Святого Петра, в течение часа после своего избрания.

Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, который сопровождается звоном колоколов, возвещает об избрании нового папы римского.

Каждый день может проходить до четырех раундов голосования, сообщал Ватикан.

Для избрания папы римского требуется большинство в две трети голосов, в данном случае не менее 89. Всего в конклаве участвует 133 кардинала со всего мира.

Около 11:00 утра по местному времени из трубы на крыше капеллы пошел черный дым, означающий, что выбрать понтифика пока не удалось.

Историк папства и профессор средневековой истории в Университете Рединга Ребекка Рист в интервью Би-би-си высказала мнение, что папа будет избран к субботе.

„Я думаю, что в данный момент церковь понимает, что ей нужно объединить людей, что она не хочет выглядеть расколотой, — сказала Рист. — Так что я подозреваю, что мы получим решение к субботе“.

Крупнейший конклав

Кардиналы собрались для участия в конклаве, который был созван после смерти папы римского Франциска 21 апреля.

На протяжении истории конклавы длились от нескольких дней до нескольких месяцев — в зависимости от степени разногласий по поводу кандидатов на Святой Престол.