Из Парижа в Берлин за 8 часов: новый скоростной поезд соединил центры двух столиц

Новый маршрут обещает более быстрые, прямые и ежедневные поездки между двумя оживленными столицами, причем по конкурентоспособной цене.

Сколько времени займет поездка на новом поезде?

В настоящее время дневной рейс между Парижем и Берлином осуществляется с пересадкой и обычно занимает от девяти до 10,5 часов. Ночной поезд ÖBB Nightjet между двумя столицами проводит в пути около 13 часов 15 минут и отправляется только три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Это ночное сообщение также было приостановлено всего через восемь месяцев после его запуска из-за масштабных работ на железной дороге. Маршрут возобновил работу в начале ноября, примерно через три месяца после приостановки.