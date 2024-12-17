Из Парижа в Берлин за 8 часов: новый скоростной поезд соединил центры двух столиц

Новый маршрут обещает более быстрые, прямые и ежедневные поездки между двумя оживленными столицами, причем по конкурентоспособной цене.
Сколько времени займет поездка на новом поезде?
В настоящее время дневной рейс между Парижем и Берлином осуществляется с пересадкой и обычно занимает от девяти до 10,5 часов. Ночной поезд ÖBB Nightjet между двумя столицами проводит в пути около 13 часов 15 минут и отправляется только три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
Это ночное сообщение также было приостановлено всего через восемь месяцев после его запуска из-за масштабных работ на железной дороге. Маршрут возобновил работу в начале ноября, примерно через три месяца после приостановки.
Новый прямой поезд будет ходить ежедневно и проводить в пути около восьми часов, отправляясь с парижского вокзала Гар де л’Эст в 9.55 утра и прибывая в Берлин Хауптбанхоф в 6.03 вечера. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11.54 утра и прибывать в 7.55 вечера, пишет Euronews.
По словам железнодорожных операторов, это первое сообщение между двумя столицами „из центра города в центр“.
Сколько будет стоить новый поезд и где он будет останавливаться?
Новый высокоскоростной поезд ICE отправится в путь как раз к Рождеству. По пути он будет останавливаться в Страсбурге, Карлсруэ и Франкфурте. Билеты уже поступили в продажу по цене от 59 евро в одну сторону.
„Создание такого сообщения способствует достижению общей цели наших двух стран: продвижению безуглеродной мобильности“, - написал в своем твиттере управляющий директор TGV-Intercités Ален Кракович после объявления о новом сервисе в сентябре.
„По сравнению с самолетом, путешествие на поезде между Берлином и Парижем приводит к выбросу лишь одной сотой части CO2“, - добавил он.
Deutsche Bahn планирует сделать поезда более надежными
Репутация Германии как страны, отличающейся пунктуальностью, в последние годы не распространяется на ее поезда. По данным DB, в 2022 и 2023 годах более трети поездов дальнего следования задерживались.
Основными причинами задержек были краткосрочные строительные работы, ремонт рельсов, забастовки персонала и экстремальные погодные условия.
Оператор надеется улучшить ситуацию в следующем году, в том числе за счет увеличения числа поездов дальнего следования с меньшим количеством остановок.
С октября компания также разрешила пассажирам предварительно бронировать билеты на 12 месяцев вперед, по сравнению с нынешними шестью.
По мере совершенствования инфраструктуры DB надеется, что в течение следующих двух лет задержки постепенно уменьшатся.