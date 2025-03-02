Из Лондона в Европу на поезде: Новые маршруты позволят путешествовать с комфортом для кошелька и домашних животных

Лондонская скоростная линия Сент-Панкрас и Евротоннель объявили о партнерстве, которое они называют „решающим шагом“ в ускорении развития высокоскоростного железнодорожного сообщения по обе стороны Ла-Манша.

Новые железнодорожные операторы, которые будут конкурировать с Eurostar, могут даже позволить пассажирам международных поездов брать с собой на борт домашних животных, что в настоящее время не разрешено.

План надеется побудить больше операторов поездов разрабатывать новые маршруты в британскую столицу и из нее, сокращая время в пути и улучшая координацию расписания.

Лондонская скоростная линия Сент-Панкрас (бывшая HS1) договорилась с Евротоннелем о стратегическом партнерстве, направленном на развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения между Великобританией и Европой.

Лондонская скоростная линия Сент-Панкрас - единственная в Великобритании международная высокоскоростная железнодорожная линия. Она напрямую соединяет Лондон с Парижем , Брюсселем и Амстердамом, а также предлагает сезонные лыжные рейсы во Французские Альпы.

Новость последовала за новым исследованием, показавшим, что Сент-Панкрас обладает „неиспользованным потенциалом“ и может увеличить существующую пропускную способность международных пассажирских линий с 1800 до почти 5000 человек в час.

Eurostar, отметивший в 2024 году свое 30-летие, в настоящее время обладает монополией на поезда, проходящие через туннель под Ла-Маншем. Туннель под Ла-Маншем, управляемый компанией Евротоннель, является самым длинным в мире подводным туннелем. Он позволяет миллионам пассажиров и грузовых транспортных средств путешествовать между Великобританией и Францией каждый год.

„Объединение усилий с Евротоннелем - еще один интересный шаг на нашем пути к реализации будущего, в котором высокоскоростные железные дороги станут предпочтительным вариантом для путешествий в Европу“, - говорит Роберт Синклер, генеральный директор Лондонской скоростной линии Сент-Панкрас.

Этот план может открыть доступ к новым железнодорожным маршрутам между Лондоном и крупными европейскими городами, такими как Франкфурт, Цюрих и даже Милан.

По словам Марка Смита, бывшего работника железнодорожной отрасли, который ведет популярный сайт-путеводитель по поездам Man in Seat 61, оба оператора являются „надежными претендентами“, которые „скорее всего, будут заинтересованы в конкурирующих с авиакомпаниями маршрутах между Лондоном и Парижем, Брюсселем и Амстердамом“. Эти маршруты занимают от двух до четырех часов.

Он также говорит, что маршрут Лондон-Кельн-Франкфурт является „реалистичной возможностью“. Но это зависит от того, удастся ли найти „безопасные платформы и подходящее пространство для терминалов в Кельне и Франкфурте“.

„Речь идет о 2029 или, что более вероятно, о 2030 годе“.