Из Ирака в Турцию: Энтони Блинкен ищет золотую середину в ближневосточном конфликте



"Мы усиленно работаем над тем, чтобы конфликт в Газе не привел к эскалации и не распространился дальше, будь то здесь или в других странах региона. [...] Очень важно, чтобы наши усилия по обеспечению гуманитарной паузы могли бы способствовать перспективе освобождения заложников. Это также может способствовать решению других задач, которые мы намерены решить", подчеркнул Энтони Блинкен.

