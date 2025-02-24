Итоги выборов в ФРГ: Победа Мерца, крах Шольца, рекорд АдГ

Социологи, которых цитирует портал Tagesschau.de, считают, что одна из причин более слабого, чем ожидалось, результата – наследие канцлера Ангелы Меркель и ее либеральной миграционной политики. Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц давно объявил о смене курса, но, похоже, ему не удалось убедить всех, кто был готов голосовать за партию еще недавно. Мерц надеется к Пасхе в конце апреля въехать в ведомство федерального канцлера в центре Берлина.

До глубокой ночи оставалась интрига о возможных партнерах ХДС/ХСС по будущей правящей коалиции. В случае, если бы левопопулистскому Союзу Сары Вагенкнехт (ССВ) удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, то возможной была бы лишь правящая коалиция, состоящая из ХДС/ХСС, СДПГ и леволиберального „Союза-90“/“зеленые“. Это существенно усложнило бы формирование правительства, так как с „зелеными“ у консерваторов существуют глубокие расхождения. Однако ССВ, набравший 4,972 процента, в бундестаг не прошел и правительственную коалицию большинства можно создать силами ХДС/ХСС и СДПГ без „зеленых“. Привлечение в правительство крайне правой „Альтернативы для Германии“ центристскими партиями не рассматривается по определению.