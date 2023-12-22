ISW: в случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ

По мнению военных специалистов, текущая позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может легко склониться в любую сторону из-за решений, принятых на Западе.

На Западе все больше задумываются о том, что Россия может победить в войне, а Украина - потерять дополнительные территории и даже свой суверенитет, тогда НАТО потерпит поражение, а последствия будут ощутимы по всему миру, следует из статей Financial Times и Bloomberg.