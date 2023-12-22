ISW: в случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ

 
Украинская правда
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: EPA-ELTA

Аналитики Института изучения войны оценили, что остановка западной помощи, вероятно, приведет к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую армию.

По мнению военных специалистов, текущая позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может легко склониться в любую сторону из-за решений, принятых на Западе.

В ISW добавили, что помощь Запада в области безопасности позволяет украинским силам отражать наступление России и освобождать больше украинской территории.

Поэтому продолжение этой помощи является единственной возможностью помешать президенту РФ Владимиру Путину достичь своих целей в Украине.

На Западе все больше задумываются о том, что Россия может победить в войне, а Украина - потерять дополнительные территории и даже свой суверенитет, тогда НАТО потерпит поражение, а последствия будут ощутимы по всему миру, следует из статей Financial Times и Bloomberg.

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