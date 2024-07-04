ISW: Украина не может вооружить несколько новых бригад

У Украины нет времени ждать помощи Запада в сфере безопасности для оснащения новых подразделений, говорится в сводке, российские войска, вероятно, в настоящее время пытаются использовать инициативу на поле боя, чтобы вынудить Украину привлечь живую силу и технику к текущим оборонительным операциям и не дать ей накопить личный состав и ресурсы для перехвата инициативы на поле боя.

„Своевременная и адекватная помощь Запада в сфере безопасности остается одним из решающих факторов, определяющих, когда и в каком масштабе украинские силы смогут перехватить инициативу на поле боя и проводить значимые с оперативной точки зрения контрнаступательные операции в будущем“, - отмечают эксперты ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, обнародованном 3 июля, заявил, что украинские силы сейчас находятся в более благоприятном положении по укомплектованности личным составом, чем несколько месяцев назад, но способность Украины провести успешную контрнаступательную операцию зависит от оснащения новых бригад тяжелой техникой. По всей видимости, речь идет об оснащении западным вооружением, в том числе БМП и танками, не менее 10 новых украинских бригад, отмечает ISW.

Зеленский подчеркнул, что Украина отнюдь не проигрывает и не „в тупике“, но посетовал на то, что западная военная техника слишком долго прибывает на фронт.