ISW: У Путина нет подлинного стремления к миру с Украиной

„Путин вместо этого потребовал капитуляции Украины путем ее „демилитаризации“ и передачи значительных территорий, которые Россия в настоящее время не занимает“, - написали аналитики ISW в ежедневной сводке в субботу, 6 июля.

Эксперты обратили внимание и на тот факт, что на протяжении двух дней подряд Путин отвергал возможность прекращения огня в войне против Украины. И Украина, и Россия обвиняют друг друга в намерении использовать перемирие для перегруппировки и перевооружения войск.

Подрыв европейской поддержки Украины