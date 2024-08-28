ISW: РФ добилась больших тактических успехов под Покровском

Покровск (бывший Красноармейск) - районный центр на западной окраине Донецкой области, население которого до вторжения России составляло около 60 тысяч человек.

Эксперт: Ключевой объект атаки - террикон на востоке Покровска

Главред издания „Цензор.нет“ Юрий Бутусов считает, что „ключевой объект атаки - террикон, господствующий над восточной окраиной Покровска“. Если военным РФ удастся его захватить и установить там антенны для дронов, это даст возможность „контролировать всю логистику на Покровск и Селидово“, после чего городские бои - „вопрос времени“, уверен Бутусов.