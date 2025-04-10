Историк: РФ не будет ждать, пока НАТО приготовится к войне

DW: Господин Найтцель, вы стали печально известны в Германии своим заявлением о о том, что это лето может стать последним мирным летом. Что именно вы имели в виду?

DW побеседовала с Зёнке Нaйтцелем о том, каким будет следующий шаг Путина, готов ли российский президент действительно испытывать НАТО и что нужно сделать Европе и Германии, чтобы защититься от возможной агрессии со стороны РФ.

Военный эксперт, историк и профессор Потсдамского университета Зёнке Найтцель (Sönke Neitzel) в интервью, опубликованном немецкой газетой Bild 21 марта, шокировал общественность Германии, заявив, что предстоящее лето может стать „последним мирным летом в Европе“. Свои опасения он объяснил тем, что „мировая ситуация в области безопасности изменилась“ из-за политики президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Например, возможное заключение „негативного“ мирного договора по Украине развязывает руки Путину и его военным для других акций. Уже объявлены большие военные учения „Запад“, которые должны пройти в Беларуси осенью 2025 года. Вся подоплека цитаты, с которой вы начали наш разговор, ровно в том, что мои друзья в Литве и других странах Балтии очень обеспокоены этими маневрами. Потому что мы видели, что аналогичные маневры в 2021 году предшествовали полномасштабному вторжению в Украину.

Зёнке Нaйтцель: Я не говорил, что это точно последнее мирное лето. Я сказал, что это возможный и наихудший сценарий. Потому что никто не знает, чего хочет и что сделает Путин. Никто не может реально предвидеть будущее: ни спецслужбы, ни главы государств, ни я не могу этого сделать. Но есть возможные сценарии.

Я не говорю, что это обязательно произойдет, но это - возможный сценарий и мы должны ускориться. Все дебаты о том, что Россия может быть готова к нападению на НАТО в 2029 году, - это немного искусственные дебаты. Предугадать это невозможно, но Путин, если он захочет, если у него будут такие планы, не станет ждать, пока НАТО приготовится к войне.

Необходимо осознать: мы не живем в мирное время. На саммите НАТО в Мадриде в 2022 году было заявлено: евроатлантическое пространство сейчас не живет в мирное время.

- Насколько рациональными вам представляются действия Путина в данный момент?