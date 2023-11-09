Историческое решение парламента Латвии: легализованы партнерские отношения

За внесение поправок в законодательство проголосовали 53 депутата от коалиционных "Нового Единства", "Прогрессивных" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Правовое признание партнерских отношений значится среди первоочередных задач, которые должны быть решены до конца этого года, в декларации правительства Эвики Силини ("Новое Единство"). Фактически введение института партнерства стало возможно благодаря смягчению прежде консервативной позиции СЗК, прежде сторонникам этого решения — "Новому Единству" (26 депутатов) и "Прогрессивных" (10 депутатов) — не хватало голосов в Сейме. При вхождении в Кабинет министров СЗК (16 депутатов) взял на себя обязательство голосовать за введение института партнерства, что и обеспечило поддержку большинства парламента. Против проголосовала оппозиция — 43 депутата от "Объединенного списка", Национального объединения, "Латвии на первом месте" и "Стабильности", не голосовал независимый депутат Олег Буров, сотрудничающий с СЗК.

Сейм фактически был уже вынужден в этот раз признать партнерские отношения — к этому законодателей обязывал вердикт Конституционного суда. 110-ю статью Сатверсме, в которой речь идет о том, что государство защищает и поддерживает семью, Конституционный суд посчитал нужным применять и в отношении пары одного пола, если между партнерами сущетвуют тесные личные связи, основанные на понимании и уважении. Вердикт Конституционного суда уже стал причиной для фактического признания Административными судами семейными отношениями отношений однополых пар. По положению дел на лето 2023 года, такие решения были вынесены в отношении почти 40 пар.

Причина, по которой институт партнерства не вводился так долго — опасения большинства парламентов нескольких созывов, что те избиратели, которые придерживаются консервативных традиционалистских убеждений, примут в штыки решение, предусматривающее, в том числе, правовое признание отношений людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

На протяжении 24 лет Сейм неоднократно рассматривал законопроекты, предусматривающие введение института партнерства, но никогда не доводил законодательный процесс до принятия решения. Нынешняя попытка, наконец увенчавшаяся успехом — уже девятая по счету, напомнила глава Министерста юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), чье ведомство подготовило утвержденные сегодня законопроекты.

К тому же, авторы законопроекта неоднократно подчеркивали, что предлагаемая форма партнерства ориентирована не только на однополые пары, но и на всех людей, вне зависимости от пола или сексуальной ориентаций, которые по какой-либо причине не могут или не хотят вступить в официальный брак, но нуждаются в юридическом оформлении своих отношений. Классический, неоднократно приводимый пример: две одинокие пенсионерки, которым материально легче и психологически комфортнее проживать вместе.

Реальность уже требовала юридического оформления. В этот раз Министерство юстиции подало в Сейм не один законопроект, который посвящен непосредственно и исключительно партнерским отношениям, а пакет из восьми законопроектов — поправок к восьми действующим законам, которые вводят институт партнерства в более "мягкой" форме, не вызывая настолько резкого отторжения консервативной части общества.

Паре будет выдаваться нотариальный акт о заключении партнерства. В этом акте подтверждается готовность сторон вести общее хозяйство, поддерживать друг друга и заботиться друг о друге. В акт вносятся личные данные каждого партнера — имя, фамилия, персональный код. Если у партнера нет персонального кода (в таком случае речь идет фактически об иностранце — у всех латвийцев есть персональный код) — дата рождения.

Сам институт партнерства вводятся поправками к Закону "О нотариате". Чтобы заключить партнерство, два совершеннолетних человека должны будут вместе прийти к присяжному нотариусу, подтвердив, что у них близкие личные отношения, общее домохозяйство и они хотят заботиться друг о друге и поддерживать друг друга. Эти два человека не должны состоять в официальном браке, а также родственниками по прямой линии, братьями или сестрами, в том числе, сводными.

Какие права получат партнеры? Какие ограничения будут на них распространяться?

Из юридического заключения партнерства будут проистекать права и обязанности партнеров по отношению друг к другу, также государство в этом случае распространит наделит партнеров рядом прав, которых они лишены сейчас, а также распространит на партнеров социальные гарантии. Вот что следует из утвержденных Сеймом законопроектов:

Поправки к Закону "О правах пациентов" предусматривают, что если один из партнеров не может в силу своего состояния принять решение, связанное с его здоровьем и лечением (например, согласие на срочную операцию), то это решение сможет принять его партнер. Сейчас закон гласит, что решение в этом случае принимает супруг или близкий родственник. Действовавшая до сих пор норма закона исключала фактического партнера или сожителя из числа близких людей пациента, имеющих право на такое решение или даже возможность получить информацию о состоянии здоровья госпитализированного в больнице.