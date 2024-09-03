Источники: США близки к решению о поставках Украине дальнобойных ракет JASSM

По мнению военных аналитиков, развертывание JASSM может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров. Это серьезно затруднит усилия Москвы по поддержанию наступательных операций и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегическую ситуацию, поскольку цели на территории России окажутся в зоне досягаемости мощных высокоточных ракет.

По словам трех источников, говоривших на условиях анонимности, ожидается, что о включении крылатых ракет класса „воздух-поверхность“ (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JASSM) в пакет направляемых Киеву вооружений будет объявлено осенью нынешнего года, хотя окончательное решение пока не принято.

Запуская эти ракеты с площадок, расположенных вблизи северной украино-российской границы, можно поразить военные объекты, расположенные в Воронеже и Брянске. Запуская их с южной линии фронта, можно нанести удары по аэродромам и военно-морским объектам в Крыму.

До сих пор JASSM могли нести лишь самолеты, спроектированные в США. В конечном итоге в распоряжении Украины будет несколько десятков F-16, каждый из которых может нести две крылатые ракеты.