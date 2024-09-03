2024.09.03 16:49

Источники: США близки к решению о поставках Украине дальнобойных ракет JASSM

 
"Голос Америки"
Lenkijos KOP F-16 su sparnuotosiomis raketomis JASSM-ER
Lenkijos KOP F-16 su sparnuotosiomis raketomis JASSM-ER

США близки к соглашению о поставках Украине крылатых ракет высокой дальности, способных поражать цели в глубине российской территории, однако на решение технических проблем, связанных с поставками, может уйти до нескольких месяцев.Об этом сообщили американские официальные лица.

По словам трех источников, говоривших на условиях анонимности, ожидается, что о включении крылатых ракет класса „воздух-поверхность“ (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JASSM) в пакет направляемых Киеву вооружений будет объявлено осенью нынешнего года, хотя окончательное решение пока не принято.

Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегическую ситуацию, поскольку цели на территории России окажутся в зоне досягаемости мощных высокоточных ракет.

По мнению военных аналитиков, развертывание JASSM может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров. Это серьезно затруднит усилия Москвы по поддержанию наступательных операций и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Запуская эти ракеты с площадок, расположенных вблизи северной украино-российской границы, можно поразить военные объекты, расположенные в Воронеже и Брянске. Запуская их с южной линии фронта, можно нанести удары по аэродромам и военно-морским объектам в Крыму.

До сих пор JASSM могли нести лишь самолеты, спроектированные в США. В конечном итоге в распоряжении Украины будет несколько десятков F-16, каждый из которых может нести две крылатые ракеты.

Как пояснил один из представителей администрации США, предпринимаются попытки сделать ракету пригодной для использования на незападных истребителях, находящихся на вооружении Украины.

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Источник
"Голос Америки"
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