Исследование: КНДР поставила РФ оружие на миллиарды долларов

Объемы поставок северокорейского оружия России исчисляются миллиардами долларов, сообщил немецкий Фонд Фридриха Наумана. С начала полномасштабной войны РФ против Украины КНДР передала Москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов, указывается в обнародованном в понедельник, 28 октября, сообщении фонда со ссылкой на результаты собственного исследования.