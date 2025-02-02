Испанские аэропорты обвиняют Ryanair в "шантаже": авиакомпания сокращает количество рейсов

„К сожалению, таков образ действий Ryanair“, - говорит Мауриси Лусена, президент Aena. „Во многих европейских странах мы видим это годами: угрозы, полуправда, ложь... Но в случае с Испанией я искренне считаю, что сегодня они перешли Рубикон уважения, доброй воли и элементарной деловой и институциональной вежливости“.

Авиакомпания утверждает, что это связано со сборами, установленными испанским оператором аэропортов Aena, которые она считает „чрезмерными“. Однако Aena нанесла ответный удар по авиакомпании, обвинив ее в „шантаже“ и предположив, что Ryanair использует свой вес, чтобы попытаться получить доступ в аэропорт бесплатно.

В целом Ryanair убирает с испанского рынка 800 000 мест, что составляет 18% от общего объема ее операций в стране. Двенадцать маршрутов будут полностью потеряны.

В общей сложности в семи аэропортах количество рейсов Ryanair будет сокращено. Причем в некоторых из них всего на пять процентов, а из других бюджетная авиакомпания уйдет совсем, пишет Euronews .

„Чрезмерные аэропортовые сборы Aena и отсутствие действенных стимулов для роста продолжают подрывать региональные аэропорты Испании“, - говорит Эдди Уилсон, генеральный директор Ryanair. „В результате летом 2025 года Ryanair полностью прекратит свою деятельность в Хересе и Вальядолиде, выведет 1 самолет из Сантьяго (инвестиции в размере $100 млн) и сократит перевозки в Виго, Сантьяго, Сарагосе, Астурии и Сантандере (потеря 800 000 мест)“.

В Сантьяго Ryanair снимет один самолет со своей базы, что приведет к сокращению пропускной способности на 28%. Сарагоса, Астурия и Сантандер также лишатся нескольких рейсов Ryanair.

Из других аэропортов больше всего пропускной способности потеряет Виго, где Ryanair сократит 61% рейсов.

Больше всего решение Rianair ударит по аэропортам Хереса и Вальядолида, из которых бюджетная авиакомпания уйдет совсем.

Однако Aena оспаривает утверждение о том, что она не стимулирует авиакомпании использовать региональные аэропорты. В конце октября 2024 года управляющая компания аэропорта одобрила инициативу по стимулированию роста за счет субсидирования 17 региональных аэропортов.

„Отказ Aena стимулировать авиакомпании использовать недоиспользуемые мощности в своих региональных аэропортах вынудил Ryanair перераспределить самолеты и мощности на более конкурентоспособные европейские рынки“, - добавляет Уилсон.

Aena утверждает, что средний сбор, который авиакомпании платят за услуги аэропортов с 1 марта, останется замороженным на уровне 10,35 евро за пассажира, как и в 2024 году.

„Aena сердечно призывает Ryanair успокоиться и отказаться от своей давней и, к сожалению, хорошо известной лживой, агрессивной и угрожающей деловой и коммуникационной стратегии“, - заявляет оператор аэропорта, - „которую очень трудно не интерпретировать как попытку шантажировать Aena, регион и, в конечном итоге, испанскую общественность“.

Aena утверждает, что в реальности такая схема стимулирования приведет к тому, что плата Ryanair за одного пассажира снизится всего до 2 евро.

В частности, для аэропортов с пассажиропотоком менее трех миллионов человек, которые не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, Aena предложила 100-процентную скидку на дополнительных пассажиров, превышающих уровень 2023 года.

Сборы в испанских аэропортах препятствуют росту?

Aena утверждает, что ее сборы - одни из самых низких в Европе, хотя Ryanair говорит, что это не так.

Инфляционное давление привело к тому, что все стало дороже, в том числе и в авиации. Все - от топлива и персонала до поставок и услуг - стоит дороже, чем раньше, и авиакомпании быстро перекладывают это на пассажиров.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) утверждает, что в 2024 году цены на авиабилеты вырасли на 16% по сравнению с 2019 годом. Однако Международный совет аэропортов (ACI) опубликовал исследование, согласно которому они оказались на 38% выше.