Испанские аэропорты обвиняют Ryanair в "шантаже": авиакомпания сокращает количество рейсов

В общей сложности в семи аэропортах количество рейсов Ryanair будет сокращено. Причем в некоторых из них всего на пять процентов, а из других бюджетная авиакомпания уйдет совсем, пишет Euronews.
В целом Ryanair убирает с испанского рынка 800 000 мест, что составляет 18% от общего объема ее операций в стране. Двенадцать маршрутов будут полностью потеряны.
Авиакомпания утверждает, что это связано со сборами, установленными испанским оператором аэропортов Aena, которые она считает „чрезмерными“. Однако Aena нанесла ответный удар по авиакомпании, обвинив ее в „шантаже“ и предположив, что Ryanair использует свой вес, чтобы попытаться получить доступ в аэропорт бесплатно.
„К сожалению, таков образ действий Ryanair“, - говорит Мауриси Лусена, президент Aena. „Во многих европейских странах мы видим это годами: угрозы, полуправда, ложь... Но в случае с Испанией я искренне считаю, что сегодня они перешли Рубикон уважения, доброй воли и элементарной деловой и институциональной вежливости“.
Какие аэропорты теряют обслуживание Ryanair?
В основном региональные аэропорты Испании частично или полностью теряют обслуживание Ryanair.
Больше всего решение Rianair ударит по аэропортам Хереса и Вальядолида, из которых бюджетная авиакомпания уйдет совсем.
Из других аэропортов больше всего пропускной способности потеряет Виго, где Ryanair сократит 61% рейсов.
В Сантьяго Ryanair снимет один самолет со своей базы, что приведет к сокращению пропускной способности на 28%. Сарагоса, Астурия и Сантандер также лишатся нескольких рейсов Ryanair.
„Чрезмерные аэропортовые сборы Aena и отсутствие действенных стимулов для роста продолжают подрывать региональные аэропорты Испании“, - говорит Эдди Уилсон, генеральный директор Ryanair. „В результате летом 2025 года Ryanair полностью прекратит свою деятельность в Хересе и Вальядолиде, выведет 1 самолет из Сантьяго (инвестиции в размере $100 млн) и сократит перевозки в Виго, Сантьяго, Сарагосе, Астурии и Сантандере (потеря 800 000 мест)“.
Какие сборы не устраивают Ryanair?
Aena утверждает, что средний сбор, который авиакомпании платят за услуги аэропортов с 1 марта, останется замороженным на уровне 10,35 евро за пассажира, как и в 2024 году.
„Отказ Aena стимулировать авиакомпании использовать недоиспользуемые мощности в своих региональных аэропортах вынудил Ryanair перераспределить самолеты и мощности на более конкурентоспособные европейские рынки“, - добавляет Уилсон.
Однако Aena оспаривает утверждение о том, что она не стимулирует авиакомпании использовать региональные аэропорты. В конце октября 2024 года управляющая компания аэропорта одобрила инициативу по стимулированию роста за счет субсидирования 17 региональных аэропортов.
В частности, для аэропортов с пассажиропотоком менее трех миллионов человек, которые не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, Aena предложила 100-процентную скидку на дополнительных пассажиров, превышающих уровень 2023 года.
Aena утверждает, что в реальности такая схема стимулирования приведет к тому, что плата Ryanair за одного пассажира снизится всего до 2 евро.
„Aena сердечно призывает Ryanair успокоиться и отказаться от своей давней и, к сожалению, хорошо известной лживой, агрессивной и угрожающей деловой и коммуникационной стратегии“, - заявляет оператор аэропорта, - „которую очень трудно не интерпретировать как попытку шантажировать Aena, регион и, в конечном итоге, испанскую общественность“.
Сборы в испанских аэропортах препятствуют росту?
Aena утверждает, что ее сборы - одни из самых низких в Европе, хотя Ryanair говорит, что это не так.
Инфляционное давление привело к тому, что все стало дороже, в том числе и в авиации. Все - от топлива и персонала до поставок и услуг - стоит дороже, чем раньше, и авиакомпании быстро перекладывают это на пассажиров.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) утверждает, что в 2024 году цены на авиабилеты вырасли на 16% по сравнению с 2019 годом. Однако Международный совет аэропортов (ACI) опубликовал исследование, согласно которому они оказались на 38% выше.
С другой стороны, аэропорты не смогли поднять свои сборы на такую же величину. ACI утверждает, что в 2024 году аэропортовые сборы в Европе вырасли всего на 13,6%, что гораздо ниже роста расходов, который испытывают аэропорты.
„Многие аэропорты до сих пор не смогли полностью отразить инфляционное давление в своих тарифах“, - говорит Оливье Янковец, генеральный директор ACI Europe. „Регулирующие органы часто не замечают этого давления и того, как долг, накопленный через COVID, наносит ущерб их инвестиционным возможностям“.
Часть аргументов Ryanair заключается в том, что Aena было разрешено повысить сборы на 4,09% в 2024 году, несмотря на то, что испанское правительство в 2021 году постановило заморозить аэропортовые сборы на пять лет.
В 2023 году Национальная комиссия по вопросам конкуренции и торговли (CNMC) одобрила повышение, что в общей сложности составило 0,40 евро на пассажира. Aena снова предложила повысить тарифы на 2025 год, что добавило бы авиакомпаниям 0,05 евро, но CNMC отклонила это предложение.
Несмотря на утверждения Ryanair о том, что сборы лежат в основе изменений в расписании, этот аргумент ослабевает, когда рассматривается вся ее испанская деятельность.
„Я удивлен, что они ставят под сомнение рентабельность этих маршрутов“, - говорит Лусена. Далее он объясняет, что рейсы Ryanair из региональных аэропортов были заполнены - даже больше, чем рейсы из крупных городских аэропортов.
В течение 2024 года Ryanair увеличила свою активность в испанских аэропортах на 8,7%. А в 2025 году, несмотря на запланированные авиакомпанией сокращения, ее активность в Испании снова возрастет, и количество рейсов увеличится примерно на 5%.
Ryanair продолжает расти в крупнейших и наиболее туристических испанских аэропортах. На эти аэропорты не распространяется поощрительная скидка, и авиакомпания взимает с каждого пассажира 10,35 евро.
„В действительности Ryanair объявила, что снимет очень небольшой процент от общего объема своих операций“, - говорит Лусена. „800 000 мест, о которых они объявили, составляют ровно 1,21 процента от всего пассажиропотока, перевезенного ими в 2024 году“.
Он добавляет, что Ryanair маскирует сокращение маршрутов под бизнес, чтобы оказать давление на Aena и правительство.
Лусена даже утверждает, что по испанским законам действия Ryanair можно считать незаконными. „Короче говоря, все это довольно неприятно и достойно сожаления“, - заключает он.
В своем заявлении Aena подтвердила свою позицию, заявив: „Несмотря на грандиозную риторику, постоянное давление Ryanair на общественность сводится к простой цели: использовать значительную часть испанских аэропортов бесплатно, что поставит под угрозу долгосрочную финансовую устойчивость системы аэропортов Испании“.