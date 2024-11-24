Испания оштрафовала бюджетные авиакомпании на 179 млн евро. Их наказали за требование доплачивать за ручную кладь и выбор места

Испанское министерство социальных прав и защиты прав потребителей сообщило, что общий размер штрафов для пяти компаний составит 179 млн евро, и их причиной стали „неправомерные практики“. К ним власти страны также причислили отказ принимать наличные при покупке билетов в аэропорту.
Самый большой штраф — 107,8 млн евро — получила ирландская компания Ryanair, которая является крупнейшим лоукостером в Европе и вторым по объемам перевозок в мире. Она одной из первых стала требовать доплату за ручную кладь (такая практика началась в ноябре 2018 года).
Vueling должна будет заплатить 39,3 млн евро, EasyJet — 29,1 млн, Norwegian Air — 1,6 млн, а Volotea — 1,2 млн.
Размер штрафа определен в зависимости от того, насколько серьезными власти считают нарушения и сколько, по их мнению, авиакомпании заработали благодаря этим нарушениям.
Отдельно министерство отметило практику Ryanair требовать „непропорциональную“ доплату за распечатку посадочного талона в аэропорту.
Власти Испании также обвиняют бюджетные авиакомпании в том, что цены на их билеты устанавливаются по непрозрачным принципам — и это касается как сайтов самих перевозчиков, так и их партнеров. Такая практика, отметили в правительстве, „не дает потребителям возможности сравнить предложения“ и сделать информированный выбор.
Испанское министерство также запретило авиакомпаниям продолжать практики, за которые они были наказаны.
Изначально Испания объявила о штрафах в мае этого года, но авиакомпании обжаловали это решение. Однако их апелляции были отклонены.
Как отреагировал глава Ryanair
Глава Ryanair Майкл О’Лири назвал штрафы „незаконными и необоснованными“ и заявил, что испанское министерство назначило их „по политическим причинам“.
Он также отметил, что ранее суды Евросоюза признали право авиакомпаний устанавливать цены и условия для клиентов без вмешательства правительства.
„Эти незаконные испанские штрафы основываются на старом законе 1960-х годов, который был принят до того, как Испания вошла в Евросоюз. Они поставят крест на способности авиакомпаний устанавливать более низкие цены на билеты за счет сокращения расходов“, — приводит cлова О’Лири RTE.
Ryanair планирует немедленно обжаловать решение испанского министерства.
Планирует подать апелляцию и EasyJet. Представительница авиакомпании пояснила, что EasyJet позволяет взять на борт в качестве ручной клади небольшую сумку без доплат, и это дает пассажирам возможность „платить только за то, что они хотят“.
Испанская ассоциация авиаперевозчиков ALA также выразила недовольство решением министерства. ALA планирует обжаловать запрет на доплаты за ручную кладь в суде.
Однако испанская организация по защите прав потребителей Facua назвала решение министерства „историческим“. Facua требовала от испанского правительство расследовать деятельность бюджетных авиакомпаний с 2018 года.
По данным сайта World Population Review, Испания занимает вторую строчку рейтинга самых посещаемых стран мира (на первом месте — Франция). Согласно этим сведениям, в 2024 году Испания приняла почти 84 млн туристов.