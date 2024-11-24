Испания оштрафовала бюджетные авиакомпании на 179 млн евро. Их наказали за требование доплачивать за ручную кладь и выбор места

Власти Испании также обвиняют бюджетные авиакомпании в том, что цены на их билеты устанавливаются по непрозрачным принципам — и это касается как сайтов самих перевозчиков, так и их партнеров. Такая практика, отметили в правительстве, „не дает потребителям возможности сравнить предложения“ и сделать информированный выбор.