Исход выборов президента Тайваня определит отношения с КНР

Граждане Тайваня в субботу, 13 января избирают президента и новый парламент. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени. Право участвовать в выборах в Тайване и за рубежом имеют 19,5 млн человек. О результате станет известно уже вечером 13 января, после ручного подсчета избирательных бюллетеней.

За президентский пост борются три кандидата: нынешний вице-президент и лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, выступающий за независимость Тайваня, мэр Нового Тайбэя Хоу Юи от дружественной Китаю консервативной партии Гоминьдан и бывший мэр Тайбэя Кэ Вэньчжэ - основатель популистской Партии народа Тайваня, который критикует позиции обоих оппонентов и обещает проводить умеренную политику отношений с Пекином.

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