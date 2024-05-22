Ирландия, Норвегия и Испания готовы признать палестинское государство

„Палестинцы в Газе испытывают самые ужасные страдания, лишения и голод, — отметил Харрис. — Гуманитарная катастрофа, невообразимая для большинства и неприемлемая для всех, разворачивается в режиме реального времени“.

„Мы собираемся признать Палестину по многим причинам, которые можно выразить тремя словами: мир, справедливость и последовательность, — сказал он. — Мы должны убедиться, что решение о двух государствах соблюдается, и должны быть взаимные гарантии безопасности. Важно, чтобы обе стороны вели переговоры о мире, и именно по этой причине мы признаем Палестину“.