Иранские власти отказывают в медицинской помощи нобелевской лауреатке

Иранские власти отказываются перевести из тюрьмы в больницу правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади из-за её отказа носить хиджаб. Об этом рассказал в интервью Радио Фарда муж Мохаммади Таги Рахмани.

По его словам, сотрудники тюрьмы проигнорировали распоряжение тюремного врача, который обследовал Мохаммади и выявил "критическое легочное давление и плохое состояние артерий", о её срочном переводе для лечения в гражданскую больницу.

1 ноября семья Мохаммади сообщила о сидячей забастовке, организованной ею и другими сокамерниками в тюрьме Эвин в знак протеста против отказа в её переводе в кардиологическую больницу.

Наргес Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года за "борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех".

В течение многих лет она выражала несогласие с обязательным правилом ношения хиджаба, наложенным на иранских женщин, а также с ограничениями прав и свобод женщин в Иране.