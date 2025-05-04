Иранцы арестованы в Британии по подозрению в терроризме

Пять человек арестованы в Великобритании в ходе антитеррористической операции. Об этом в ночь на воскресенье, 4 мая, сообщила в соцсети X британская Служба столичной полиции. Арестованные подозреваются в планировании теракта „на конкретном объекте“, название которого правоохранители по оперативным соображениям пока не раскрывают.

Агентство AFP уточнило, что аресты производились в Лондоне, Суиндоне и Манчестере, а также в двух городах графства Большой Манчестер - Стокпорте и Рочдейле. Арестованным - от 29 до 46 лет. Про четверых из них точно известно, что они являются гражданами Ирана, гражданство еще одного из них устанавливается. Все мужчины находятся под стражей в полиции.