Иранцы арестованы в Британии по подозрению в терроризме

Пять человек арестованы в Великобритании в ходе антитеррористической операции. Об этом в ночь на воскресенье, 4 мая, сообщила в соцсети X британская Служба столичной полиции. Арестованные подозреваются в планировании теракта „на конкретном объекте“, название которого правоохранители по оперативным соображениям пока не раскрывают.
Агентство AFP уточнило, что аресты производились в Лондоне, Суиндоне и Манчестере, а также в двух городах графства Большой Манчестер - Стокпорте и Рочдейле. Арестованным - от 29 до 46 лет. Про четверых из них точно известно, что они являются гражданами Ирана, гражданство еще одного из них устанавливается. Все мужчины находятся под стражей в полиции.
Глава контреррористического управления лондонской полиции Доминик Мерфи заявил, что расследование находится на ранней стадии, но быстро продвигается. „Мы устанавливаем возможные мотивы и определяем, сохраняется ли какой-либо риск для общества в связи с этим делом“, - сказал он, призвав граждан страны сохранять бдительность и сообщать в полицию, если они заметят что-то подозрительное.
Теракт в Манчестере 2017 года
22 мая 2017 года террорист-смертник Салман Абеди взорвал себя на концерте американской певицы Арианы Гранде на стадионе „Манчестер Арена“. В результате погибли 22 человека, 64 были ранены. Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка „Исламское государство“.
В рамках расследования под стражу были взяты, в общей сложности, 19 человек. Впоследствии было установлено, что Абеди сам собрал бомбу по инструкциям из YouTube и даркнета. К совершению теракта он готовился около года.