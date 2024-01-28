Иран впервые запустил сразу три спутника

Иран успешно запустил три своих спутника при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Simorgh ("Феникс"), разработанной министерством обороны страны, сообщило в воскресенье, 28 января, иранское информационное агентство IRNA. Это первый единовременный запуск сразу трех спутников в стране.

По информации IRNA, спутник Mahda весом 32 кг и два наноспутника Kayhan-2 и Hatef-1 весом менее 10 кг были выведены на орбиту высотой 450 км. Аппарат Mahda был разработан и испытан иранским Исследовательским космическим центром для проверки точности ракеты-носителя при доставке грузов на орбиту. Два наноспутника, разработанные компанией "Иранская электронная промышленность", которая находится в ведении министерства обороны страны, предназначены для тестирования систем узкополосной связи и геопозиционирования.