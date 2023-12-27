Иран увеличил темпы производства урана, обогащённого до 60%

Агентство Reuters сообщило, что Исламская Республика обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы создать на его основ три атомные бомбы, доведя уровень обогащения до 90 процентов.

Тегеран отвергает подозрения в том, что его цель - создание атомной бомбы.

В середине сентября 2023 года Иран сообщил, что отзывает аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ. Однако, как заявил директор МАГАТЭ Рафаэл Гросси, отстранёнными от работы оказалось около трети сотрудников агентства ООН по ядерной энергии в Иране.