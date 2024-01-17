Иран ударил дронами и ракетами по объектам в Пакистане

Иран во вторник, 16 января нанес удары дронами и ракетами по территории соседнего Пакистана. Как заявили иранские государственные СМИ, в результате были поражены два штаба военизированной суннитской группировки "Джейш аль-Адль", которая выступает против Ирана.

Власти Пакистана подтвердили "незаконный и неспровоцированный удар" по территории страны, добавив, что в результате было убито двое детей и ранено еще трое. В официальных сообщениях не говорится, где именно это произошло, однако в пакистанских соцсетях появилось много сообщений о взрывах в пограничной с Ираном провинции Белуджистан. Агентство AP со ссылкой на двух пакистанских чиновников передает, что была повреждена мечеть в Белуджистане, в 50 км от иранской границы.

Пакистанские власти подчеркнули, что подобное "нарушение суверенитета Пакистана неприемлемо и может иметь серьезные последствия". В Тегеране никак не отреагировали на эту угрозу.