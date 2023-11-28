Иран согласовал сроки поставки российских истребителей и вертолётов

Иран получит многоцелевые истребители Су-35, ударные вертолёты Ми-28 и учебно-боевые самолёты Як-130. В начале сентября сообщалось, что последние уже перевезены в страну.

В последний раз Иран покупал иностранную авиатехнику ещё у СССР, в 1990 году. В 1991 в страну были перемещены истребители и штурмовики советского производства из Ирака. Большая часть истребителей в составе иранских ВВС поставлены ещё до Исламской революции 1979 года.

Москва и Тегеран активизировали военное сотрудничество после российского вторжения в Украину. Россия закупила у Ирана ударные и разведывательные дроны и лицензию на их производство, и, предположительно, пытается получить баллистические ракеты.

В конце 2010-х сообщалось, что кроме российской авиатехники Тегеран пытался получить китайские истребители J-10 c российскими двигателями. Китай, предположительно, отказался от сделки под давлением Соединённых Штатов.