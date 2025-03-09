Иран, Россия и Китай проведут совместные военные учения

Отмечается также, что иранская армия уже проводила учения в том же регионе в феврале, чтобы „укрепить обороноспособность против любой угрозы“. Согласно сообщению министерства обороны КНР, именующего учения „Бонд безопасности-2025“, Китай направит на них „эсминец и корабль снабжения“. Аналогичные учения с участием этих трех стран проходили в 2019, 2022, 2023 и 2024 годах, уточняет иранское агентство Mehr.

В стратегических военных учениях „Океан-2024“ с 10 по 16 сентября 2024 года в Северном Ледовитом и Тихом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях приняли участие более 90 тысяч человек, свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, заявляло Минобороны РФ. К участию в маневрах также привлечены оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии и ФСО, а также военные из стран-партнеров РФ, сообщило российское Минобороны.