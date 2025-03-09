Иран, Россия и Китай проведут совместные военные учения

Военно-морские силы Ирана, России и Китая проведут совместные учения у берегов Ирана „в попытке укрепить сотрудничество“, сообщили в воскресенье, 9 марта, иранские СМИ. Военные маневры с участием представителей трех стран начнутся 11 марта в порту Чабахар, расположенном на юго-востоке Ирана на берегу Оманского залива, сообщило информационное агентство Tasnim, не уточнив их продолжительность. Азербайджан, Южная Африка, Оман, Казахстан, Пакистан, Катар, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланка будут присутствовать на учениях в качестве наблюдателей.
„В учениях примут участие военные корабли, боевые и вспомогательные суда ВМС Китая и России, а также корабли ВМС армии и КСИР (Корпус стражей исламской революции. - Ред.). Они пройдут в северной части Индийского океана и будут направлены на укрепление безопасности в регионе и расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами“, - говорится в сообщении Tasnim, которое приводит агентство AFP.
Отмечается также, что иранская армия уже проводила учения в том же регионе в феврале, чтобы „укрепить обороноспособность против любой угрозы“. Согласно сообщению министерства обороны КНР, именующего учения „Бонд безопасности-2025“, Китай направит на них „эсминец и корабль снабжения“. Аналогичные учения с участием этих трех стран проходили в 2019, 2022, 2023 и 2024 годах, уточняет иранское агентство Mehr.
Минобороны РФ пока официально не сообщало о проведении предстоящих учений в Индийском океане.
Россия проводила морские учения в сентябре 2024 года с участием Китая
В стратегических военных учениях „Океан-2024“ с 10 по 16 сентября 2024 года в Северном Ледовитом и Тихом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях приняли участие более 90 тысяч человек, свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, заявляло Минобороны РФ. К участию в маневрах также привлечены оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии и ФСО, а также военные из стран-партнеров РФ, сообщило российское Минобороны.
В тех учениях принял участие и Китай. В том же месяце состоялись и российско-китайские учения North-Joint 2024 в Японском и Охотском морях, которые, согласно заявлению Минобороны КНР, имели цель „углубления стратегического сотрудничества“ между вооруженными силами двух стран.