Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну на стороне "Хамас"

Как сообщает издание "The Jerusalem Post", накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан встретился в столице Ливана Бейруте с координатором ООН по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Тором Веннесландом, чтобы обсудить ситуацию. Позднее иранский министр провел встречу в Катаре с лидером "Хамас" Исмаилом Ханией, в ходе которой обсуждалось террористическое нападение "Хамас" на Израиль и продолжение сотрудничества с целью достижения целей палестинской группировки.

В ходе встречи с Ханией Амир Абдоллахиан высоко оценил расправы "Хамас" над израильтянами, назвав их "исторической победой, нанесшей удар по израильской оккупации палестинской территории", отмечает издание.

Публичное предупреждение Израилю

Между тем постпредство Ирана в ООН опубликовала на платформе X пост, в котором говорится, что "ситуация может выйти из-под контроля и отрикошетить с далеко идущими последствиями", если немедленно не прекратятся "военные преступления и геноцид израильского апартеида".