Иран подверг Израиль массированному ракетному удару

Иран вечером во вторник, 1 октября, подверг Израиль массированному ракетному удару. О пусках иранских ракет предупредила сограждан Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она призвала жителей страны „сохранять бдительность и точно следовать указаниям командования тыла“. На всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Воздушное пространство над страной было закрыто. По информации израильской газеты Jerusalem Post, назвавшей эту атаку самой масштабной за всю историю, по Израилю были выпущены в общей сложности около 500 ракет. Подтверждения этих данных пока не поступало.