Иран объявил о казни четырех израильских "диверсантов"

Иран осуществил казнь четверых "диверсантов", связанных с национальной разведывательной службой Израиля "Моссад", сообщает агентство Reuters в пятницу, 29 декабря, со ссылкой на иранское информагентство Mizan.

Как указывается в сообщении иранского агентства, мужчины "совершали масштабные действия против безопасности страны", а их казни "предшествовало правовое разбирательство". На момент публикации израильская сторона не прокомментировала это сообщение.