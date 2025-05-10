Иран может передать РФ установки для ракет малой дальности

Данные США о передаче Ираном ракет

В сентябре 2024 года США заявили, что Иран доставил ракеты в РФ девятью судами под российским флагом, которые не находились под санкциями. Reuters со ссылкой на источники писало, что пусковые установки не включались в поставку . Москва и Тегеран отрицают поставки ракет и другого иранского оружия для ведения войны в Украине, в то время как американские, украинские и европейские официальные лица заявляли о передаче России тысяч иранских дронов и артиллерийских снарядов.