Иран может передать РФ установки для ракет малой дальности

Иран готовится в ближайшее время передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360 („Фатех-360“), которые, по данным США, были отправлены в РФ в 2024 году для боевых действий против Украины. Об этом сообщило в пятницу, 9 мая, агентство Reuters со ссылкой на двух западных представителей сил безопасности и одного регионального чиновника.
Пусковые установки для ракет Fath-360 с дальностью до 120 км позволят российским силам наносить удары по украинским войскам, военным объектам и населенным пунктам вблизи границы с РФ, отмечает Reuters. Его собеседники назвали передачу установок „неизбежной“, отказавшись предоставить дополнительные детали об этом процессе.
Если передача пусковых установок состоится, она может поддержать российское наступление в Украине и станет очередным подтверждением углубляющихся связей в сфере безопасности между Москвой и Тегераном, пишет агентство.
Данные США о передаче Ираном ракет
В сентябре 2024 года США заявили, что Иран доставил ракеты в РФ девятью судами под российским флагом, которые не находились под санкциями. Reuters со ссылкой на источники писало, что пусковые установки не включались в поставку. Москва и Тегеран отрицают поставки ракет и другого иранского оружия для ведения войны в Украине, в то время как американские, украинские и европейские официальные лица заявляли о передаче России тысяч иранских дронов и артиллерийских снарядов.
В апреле генерал армии США Кристофер Каволи заявил Конгрессу США, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности. Reuters предполагает, что речь шла именно о Fath-360.
Развертывание Fath-360 усилит давление на Украину
Аналитики считают, что развертывание Fath-360 может еще более усилить давление на Украину. Оно позволило бы России сохранить более современные ракеты, такие как „Искандер“, для дальних ударов по критической инфраструктуре Украины, включая энергетическую, что дополнительно нагрузит украинскую систему противовоздушной обороны.
По словам научного сотрудника Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца (Fabian Hinz), Fath-360 не требуют большой подготовки к запуску, а время полета „чрезвычайно короткое“, поэтому РФ сможет значительно проще и быстрее наносить удары по важным целям. В свою очередь доцент Нидерландской военной академии Ральф Савелсберг отметил, что Fath-360 разработаны таким образом, чтобы ими могли управлять люди с относительно небольшой подготовкой.