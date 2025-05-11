Иран и США возобновили переговоры о ядерной программе

Переговорщики Ирана и США в воскресенье, 11 мая, возобновили переговоры об иранской ядерной программе в городе Маскат, столице султаната Оман. Как отмечает иранское агентство ISNA, это уже четвертый раунд переговоров.

Тегеран на встрече представляет глава МИД Аббас Аракчи, Вашингтон - спецпредставитель Стив Уиткофф. По словам иранского министра, изначально четвертый раунд был запланирован на 3 мая, но был отложен „по логистическим и техническим причинам“.

Позиции сторон противоположны