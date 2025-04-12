Иран и США проводят переговоры о ядерной программе в Омане

В Омане стартовали непрямые переговоры между Ираном и США о ядерной программе Тегерана, сообщает в субботу, 12 апреля, агентство Reuters. Ранее в тот же день иранское государственное телевидение опубликовало кадры со встречи главы МИД Исламской республики Аббаса Аракчи с его оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди, который выступает посредником в переговорах.
Со стороны США в Оман прибыл специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Госдепартамент Соединенных Штатов при этом заявлял, что первая встреча будет ознакомительной, а по ее итогам будет принято решение о продолжении переговоров.
По информации источников иранского агентства Tasnim, Тегеран ожидает, что в Омане американская делегация, в частности, будет „избегать использования языка угроз или предъявления чрезмерных требований в отношении ядерной программы Ирана“.
Politico: Дональд Трамп установил дедлайн для завершения переговоров
Американское издание Politico 11 апреля сообщило, что президент США Дональд Трамп установил срок в 60 дней, в течение которого необходимо добиться успеха в переговорах с Ираном. В противном случае Тегеран может столкнуться с военными мерами, рассказали журналистам четыре источника.
Однако некоторые израильские чиновники и конгрессмены от Республиканской партии считают, что переговоры с Соединенными Штатами могут сыграть на руку Исламской республике. Собеседники Politico опасаются, что Тегеран может использовать их, чтобы тянуть время и восстанавливать свои силы.
В конце марта, впрочем, Трамп угрожал Ирану „бомбардировками“ и вторичными пошлинами, если страна не достигнет соглашения с Вашингтоном по поводу своей ядерной программы. „Если они не пойдут на сделку, то начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда не видели“, - приводит слова президента США телеканал NBC. Он добавил: „Есть вероятность, что если они не пойдут на сделку, то я введу вторичные тарифы, как это было четыре года назад“. 9 апреля Трамп повторил, что готов применить военную силу против Ирана.