Иран и США проводят переговоры о ядерной программе в Омане

Американское издание Politico 11 апреля сообщило, что президент США Дональд Трамп установил срок в 60 дней, в течение которого необходимо добиться успеха в переговорах с Ираном. В противном случае Тегеран может столкнуться с военными мерами, рассказали журналистам четыре источника.

Однако некоторые израильские чиновники и конгрессмены от Республиканской партии считают, что переговоры с Соединенными Штатами могут сыграть на руку Исламской республике. Собеседники Politico опасаются, что Тегеран может использовать их, чтобы тянуть время и восстанавливать свои силы.

В конце марта, впрочем, Трамп угрожал Ирану „бомбардировками“ и вторичными пошлинами, если страна не достигнет соглашения с Вашингтоном по поводу своей ядерной программы. „Если они не пойдут на сделку, то начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда не видели“, - приводит слова президента США телеканал NBC. Он добавил: „Есть вероятность, что если они не пойдут на сделку, то я введу вторичные тарифы, как это было четыре года назад“. 9 апреля Трамп повторил, что готов применить военную силу против Ирана.