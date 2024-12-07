Иран и Ирак обеспокоены продвижением сил оппозиции в Сирии

Дипломатические усилия

Встреча в Багдаде состоялась накануне переговоров в Дохе. В связи с наступлением исламских боевиков, 7 декабря в Катаре встретятся министры иностранных дел Турции, Ирана и России. Иран и Россия являются важными союзниками Асада. Турция делит с Сирией протяженную сухопутную границу и приняла почти три миллиона сирийских беженцев. Анкара уже много лет поддерживает оппозиционные Асаду силы на севере Сирии, но в последнее время пыталась наладить отношения с Дамаском.