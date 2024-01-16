Иран атаковал объекты рядом с консульством США в Ираке

 
Deutsche Welle
Irano balistinių raketų arsenalas
Irano balistinių raketų arsenalas
ФОТО: Sipa / Scanpix

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по "шпионским центрам" и "местам скопления антииранских террористических групп" в Ираке и Сирии. Об этом сообщили в ночь на вторник, 16 января, иранские государственные медиа.

В частности, как заявляется, с помощью баллистических ракет был нанесен удар по "штаб-квартире шпионов Моссад (разведывательная служба Израиля - Ред.)" в автономном регионе Иракский Курдистан.

При этом несколько взрывов прогремело рядом с консульством США в 40 км к северо-востоку от города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана, сообщает агентство Reuters.

Власти автономного региона сообщили, что в результате четверо местных жителей были убиты, шестеро получили ранения.

Среди убитых, по данным Reuters - курдский бизнесмен-миллионер Пешрав Дизаи и несколько членов его семьи.

Кроме того, одна ракета упала на дом высокопоставленного офицера курдской разведки, другая поразила центр курдских спецслужб.

Американские граждане в результате иранского удара не пострадали, заявили официальные лица США.

Аэропорт в Эрбиле остановил свою работу. Силы западной коалиции сбили над ним три дрона, передает ABC News.

В Сирии КСИР, по утверждению иранских медиа, нанес удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинции Идлиб.

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