Иран атаковал объекты рядом с консульством США в Ираке

В частности, как заявляется, с помощью баллистических ракет был нанесен удар по "штаб-квартире шпионов Моссад (разведывательная служба Израиля - Ред.)" в автономном регионе Иракский Курдистан.

При этом несколько взрывов прогремело рядом с консульством США в 40 км к северо-востоку от города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана, сообщает агентство Reuters.

Власти автономного региона сообщили, что в результате четверо местных жителей были убиты, шестеро получили ранения.

Среди убитых, по данным Reuters - курдский бизнесмен-миллионер Пешрав Дизаи и несколько членов его семьи.

Кроме того, одна ракета упала на дом высокопоставленного офицера курдской разведки, другая поразила центр курдских спецслужб.

Американские граждане в результате иранского удара не пострадали, заявили официальные лица США.

Аэропорт в Эрбиле остановил свою работу. Силы западной коалиции сбили над ним три дрона, передает ABC News.