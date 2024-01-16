Иран атаковал объекты рядом с консульством США в Ираке

В частности, как заявляется, с помощью баллистических ракет был нанесен удар по "штаб-квартире шпионов Моссад (разведывательная служба Израиля - Ред.)" в автономном регионе Иракский Курдистан.
При этом несколько взрывов прогремело рядом с консульством США в 40 км к северо-востоку от города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана, сообщает агентство Reuters.
Власти автономного региона сообщили, что в результате четверо местных жителей были убиты, шестеро получили ранения.
Среди убитых, по данным Reuters - курдский бизнесмен-миллионер Пешрав Дизаи и несколько членов его семьи.
Кроме того, одна ракета упала на дом высокопоставленного офицера курдской разведки, другая поразила центр курдских спецслужб.
Американские граждане в результате иранского удара не пострадали, заявили официальные лица США.
Аэропорт в Эрбиле остановил свою работу. Силы западной коалиции сбили над ним три дрона, передает ABC News.
В Сирии КСИР, по утверждению иранских медиа, нанес удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинции Идлиб.