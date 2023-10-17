Иордания заявляет, что не будет принимать палестинских беженцев

В преддверии визита Олафа Шольца в Израиль канцлер Германии принял в Берлине короля Иордании в рамках дипломатической кампании по снижению масштабов нарастающего гуманитарного кризиса на Ближнем Востоке.

На фоне подготовки Израиля к наземному наступлению на ХАМАС в секторе Газа, король Абдалла II предупредил, что соседние страны не будут принимать палестинских беженцев, исход которых, скорее всего, вызовет эта операция.

Абдалла II, король Иордании:"Никаких больше беженцев ни в Иордании, ни в Египте. Эту гуманитарную ситуацию нужно решать внутри Газы и на Западном Берегу, а не пытаться переложить палестинские проблемы на плечи других людей".

Шольц собирается в регион, чтобы продемонстрировать солидарность с Израилем и добиться оказания помощи палестинцам.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "В этом ужасе перед бесчеловечным насилием со стороны ХАМАС важно делать различие. Палестинцы - это не ХАМАС, и ХАМАС не имеет права говорить от их имени. Палестинцы Газы тоже являются жертвами ХАМАС".